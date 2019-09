अफगानिस्तान: सेना की बड़ी कार्रवाई में तालिबान कमांडर समेत 35 आतंकी मारे गए

काबुल। अफगानिस्तान में सेना ने तालिबान पर बड़ी कार्रवाई की है। सेना ने तालिबान के एक प्रमुख कमांडर समेत 35 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले अफगानिस्तान की सेना और तालिबान आतंकियों में मुठभेड़ हुई थी। इसमें तीन जवान मारे गए थे। जबकि 11 जवान घायल हो गए थे। इसके बाद सेना ने तालिबान आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

