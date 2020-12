Afghanistan: कुंदुज प्रांत में तालिबानी हमले में पुलिस कमांडर समेत 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए

कुंदुज। अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर सरकार और तालिबान ( Afghanistan Govt. And Taliban Peace Talk ) के बीच वार्ता का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी हमलों का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब ताजा हमला कुंदुज प्रांत में किया गया है।

तालिबान ने कुंदुज प्रांत ( Taliban Attack In Kunduz Province ) के इमाम साहिब जिले में कल (रविवार) रात एक बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें एक सीमा पुलिस कमांडर समेत सुरक्षा बल के कम से कम 10 सदस्य मारे गए। वहीं 6 अन्य घायल हो गए है।

स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज ने प्रांतीय परिषद के सदस्य के हवाले से जानकारी देते हुए बताया है कि तालिबान ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर ये हमला किया है। हालांकि इस हमले को लेकर तालिबान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

