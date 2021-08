तालिबान ने अमरीका के मददगार को दी खौफनाक सजा, शव को हेलिकॉप्टर से लटकाकर पूरे शहर में घुमाया

काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान के कब्जे के बाद से लगातार खौफ व दहश्त का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब अमरीकी सैनिकों के आखिर ग्रुप की वापसी के साथ ही तालिबान का खौफनाक चेहरा फिर से खुलकर सामने आने लगा है। तालिबान अपने पुराने क्रूरतम अंदाज में लौट आया है। इसका ताजा उदारहरण मंगलवार को देखने को मिला है।

दरअसल, तालिबान ने एक अमरीकी मददगार को खौफनाक सजा दी है। तालिबान ने शख्स को पहले मौत के घाट उतारा और फिर उसके शव को हेलिकॉप्टर में लटकाकर (Taliban Hanging Bodies From Helicopter) पूरे शहर में घुमाया। हेलिकॉप्टर से लड़के शव को घुमाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक अमरीकी ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर से एक शख्स को रस्सी के जरिए लटकाया गया है और यह हेलिकॉप्टर कांधार के किसी इलाके में उड़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स के शव को लटकाया गया है वह अमरीका का मददगार था।

सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने कंधार प्रांत के एक शख्स को पहले जान से मारा और फिर उसके शव को हेलिकॉप्टर पर लटका कर घुमाया, ताकि लोगों में एक दहशत बना रहे और उनके विरुद्ध कोई आवाज न उठा सके। फिलहाल तालिबान की ओर से इस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

If this is what it looks like… the Taliban hanging somebody from an American Blackhawk… I could vomit. Joe Biden is responsible.



pic.twitter.com/muHLEi3UvK