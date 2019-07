अफगानिस्तान: गजनी बम धमाके चार लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

तेहरान। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में शनिवार को एक बड़े धमाके में चार लोगों की मौत हो गई। इन धमाकों में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दौरान राहत कर्मियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस बम धमाके ने एक बार फिर अफगानिस्तान में कानून-व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है।

किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली

धमाका काफी जोरदार था। इसके कारण घरों के शीशे टूट गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक अभी तक किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। कयास लगाए जा रहे है कि यह हमला आतंक संगठन तालिबान द्वारा कराया जा सकता है। धमाके की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान से लगातार वार्ता की जा रही है। संगठन से सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। तालिबान ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। जिसे पूरा करना अफगान सरकार की प्राथमिकता होगी।

