कोरोना वायरस: चीन में ट्रैवल बैन के बाद अब हाथ मिलाने पर भी रोक, अब तक 80 गंवा चुके हैं जान

बीजिंग। चीन इस वक्त जानलेवा वायरस कोरोना वायरस ( Coronavirus in China ) के आतंक से परेशान है। देश के वुहान प्रांत से शुरु हुआ यह संक्रमण 10 देशों में फैल चुका है। इस खतरनाक संक्रमण को रोकने ( coronavirus prevention ) के लिए स्वास्थ्य प्रशासन ने पहले ही यात्राओं पर बैन, मंदिरों को बंद करने जैसे कई कदम उठाए हैं। अब एक नई एडवायजरी के तहत देश में लोगों को हाथ मिलाने पर भी रोक ( Handshake ban ) लगा दी गई है। वहीं, अमरीका में इस वायरस के पांच नए मामले सामने आए हैं।

United States health agency reports five confirmed cases of coronavirus in US: AFP news agency