कोरोना वायरस पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति का तर्क सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

इस्लामाबाद। चीन में फैले कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 20 देशों में फैल चुका है। यह महामारी का रूप लेता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने एक ऐसा तर्क दिया है कि जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। दरअसल, एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई बीमारी फैली है तो वहां से भागना नहीं चाहिए बल्कि वहां फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए।

गौरतलब है कि इस महामारी से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे इंटरनेशनल इमर्जेंसी घोषित कर दिया है। पेशे से डॉक्टर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के ट्वीट का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक भी बन रहा है। खास बात ये है कि चीन के वुहान में फंसे पाकिस्तानी नागरिक अभी भी वहां फंसे हैं और वहां से निकाले जाने की गुहार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई सुध नहीं ली है।

The Pakistani students in China have to be helped in every way and brought back to Pakistan fulfilling all international health requirements ensuring their health and safety. https://t.co/bCfwYmKRZc