पाक के सांसद को अपने ही देश में नहीं मिल रही तब्वजो, संसद में उठाए कश्मीर मुद्दे की अनदेखी

इस्लामाबाद। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार अपनी आवाज विभिन्न मंचों पर उठाता रहा है। मगर अभी तक उसे कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। हालात इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उसकी बात को अब घर में भी तव्वजों नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी मंगलवार को संसद में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त किए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। मगर उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। संसद में बैठे दूसरे सांसद उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे।

Fawad Chaudhry giving a mou-tor-jawab to Modi. Minister Sahib, leave Modi, even your own colleagues are not interested in listening to you.. pic.twitter.com/vp16ge0Gg3