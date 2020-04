पाक मंत्री ने भारत के खिलाफ उगला जहर, ट्वीट में लिखी अंग्रेजी पर उड़ी खिल्ली

लाहौर। भारत में जहां लॉकडाउन की वजह से स्थिति नियंत्रण में है। वहीं पाकिस्तान में कोरोना वायरस का खौफ बरकरार है। यहां पर कई जगहों पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पाक नेता अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वह अपनी किरकिरी खुद करा रहे हैं।

हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी की जो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। वह लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। भारत की आलोचना करने के लिए वह अंग्रेजी का सहारा ने रहे हैं। दरअसल, फवाद चौधरी ने कोरोना वायरस और भारत में जारी लॉकडाउन पर अंग्रेजी में एक ट्वीट किया, जिसमें लिखे शब्दों में भारी गलतियां हैं।

People of #Endia lesson from #CoronaLockddow is never support political oppression how #ModiGovtFailsIndia by indefinite lockdown of #Kashmir people suffered this agony for too long not becauuse of Pendamic but because #Endia political leadership failed humanity