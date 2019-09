कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, कश्मीरियों को बरगलाने PoK में रैली करेंगे इमरान खान

इस्लामाबाद। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने जहां-जहां भारत को घेरने की कोशिश की है, उसे खुद ही मुंह की खानी पड़ी है। इस फैसले के बाद आक्रामक रवैया अपनाकर और मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करके भी जब पाकिस्तान के हाथ खाली रह गए तो उसने एक नया पैंतरा निकाला है। दरअसल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब पाक अधिकृत कश्मीर में रैली करने का प्लान बनाया है। इस बारे में खुद पाक पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है।

13 सितंबर को मुजफ्फराबाद में जलसा

इमरान ने ट्विटर पर लिखा की वह शुक्रवार को PoK में रैली करेंगे। इमरान ने लिखा है कि पूरे विश्व को इस रैली से भारतीय सैन्य बलों की कश्मीर में कार्रवाई का संदेश दिया जाएगा। अपने आधिकारिक अकाउंट में इमरान ने लिखा है कि 'मैं शुक्रवार 13 सितंबर को मुजफ्फराबाद में एक बड़े जलसे का आयोजन करने जा रहा हूं। इस जलसे का मकसद दुनिया को IOJK में भारतीय सैन्य बलों द्वारा जारी अतिक्रमण का संदेश देना है। साथ ही कश्मीरियों को भी यह बताने है कि पाकिस्तान उनके साथ अडिग खड़ा है।'

I am going to do a big jalsa in Muzzafarabad on Friday 13 Sept, to send a message to the world about the continuing siege of IOJK by Indian Occupation forces; & to show the Kashmiris that Pakistan stands resolutely with them.

कर्बला के बहाने कश्मीर पर बात

यही नहीं, इमरान खान ने मोहर्रम पर कर्बला के बहाने भी कश्मीर राग अलापा। उन्होंने ट्वीट किया, 'अशुरा का दिन करीब आ रहा है। मैं पाकिस्तानियों और खास तौर पर बहादुर कश्मीरियों से कहना चाहता हूं कि कर्बला से मिले संदेश को याद रखें। कर्बला जुल्म के खिलाफ और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर खुद को जिंदा रखने और सच के साथ खड़ा होने का संदेश देता है। कर्बला के शहीद हमें बताते हैं कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष में जीत होती है।'

As Ashura comes to a close I urge Pakistanis & especially the brave Kashmiris to keep the message of Karbala of fighting against tyranny & injustice alive within them & stay steadfast to truth & courage.The struggle against tyranny will succeed as the martyrs of Karbala showed us