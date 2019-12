कजाकिस्तान: टेक ऑफ करते हुए बिल्डिंग से टकराया विमान, क्रैश के वक्त 100 यात्री थे सवार

नूर-सुल्तान। कजाकिस्तान ( Kazakhstan ) से एक बड़ी खबर आ रही है। देश की बेक एयरलाइन का हवाई जहाज क्रैश ( airplane crash ) हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, विमान में 100 यात्री सवार थे। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है।

Plane with 100 people on board crashes in Kazakhstan, emergency services at the site - Almaty airport: Reuters pic.twitter.com/5F2q6jVD22