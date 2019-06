किम-ट्रंप ने की मुलाकात, अमरीकी प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम के साथ कोरियाई सुरक्षागार्डों ने की बदसलूकी

प्योंगयांग। G20 शिखर सम्मेलन के बाद उत्तर कोरिया दौरे पर पहुंचे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष कोरियाई नेता किम जोंग उन ( Kim Jong-un ) से मुलाकात की। उत्तर कोरिया की सीमा में प्रवेश करने वाले ट्रंप पहले अमरीकी राष्ट्रपति बन गए हैं।

ट्रंप के साथ इस दौरे में पहली बार नव निर्वाचित प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम उत्तर कोरिया पहुंची हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें सामने आई है वह बहुत ही हैरान करने वाली है।

Donald Trump का यू-टर्न? कहा- अमरीकी कंपनियां Huawei को बेच सकती हैं अपनी तकनीक

फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप और किम के बीच मुलाकात के इस ऐतिहासिक दिन पर उत्तर कोरिया के सुरक्षा गार्डों ने वाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम के साथ बदसलूकी की है।

हालांकि इस घटना को लेकर अमरीका व उत्तर कोरिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Fox News reports White House Press Secretary Stephanie Grisham roughed up by North Korea security guards during US President Donald Trump-North Korean Leader Kim Jong-un meet. pic.twitter.com/VHMPAWIJ4M