कोलंबो। लोकसभा चुनाव 2019 में शानदार जीत की ओर आगे बढ़ रहे नरेंद्र मोदी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम मोदी को बधाई दी है। पीएम विक्रमसिंघे ने ट्वीट करते हुए लिखा 'शानदार जीत पर # नरेंद्रमोदी को बधाई! हम आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करते हैं।’ बता दें कि गुरुवार को मतों की गिनती शुरू की गई, जिसमें अभी तक के रूझानों के मुताबिक भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए भारी बहुमत के साथ जीत रही है।

