चंद्रयान-2 की असफलता पर पाक ने ली चुटकी, कहा-जो काम आता नहीं उससे पंगा नहीं लेते

इस्लामाबाद। चंद्रयान-2 की नाकामयाबी को लेकर पाकिस्तान के राजनेता चुटकी ले रहे हैं। आतंक के साय में जीने वाला यह देश भारत की कामयाबी से लगातार जलता रहा है। इस बार चंद्रयान-2 की सफलता को लेकर पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए हुए था। यहां तक की अमरीका का अतंरिक्ष स्टेशन नासा भी भारत की इस कोशिश का कायल है। मगर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के इससे जला भुना जा रहा था।

आखिरी वक्त में विक्रम से संपर्क टूटने के बाद भारत का यह मिशन असफल हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भारत पर तंज कसते हुए ट्वीटर पर लिखा कि जो काम आता नहीं है उससे पंगा नहीं लेते हैं डियर इंडिया। इसके बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Modi g is giving Bhashan on Sattelite communication as he is actually an astronaut and not politician, Lok Sabha shld ask him QS on wasting 900 crore Rs of a poor nation... https://t.co/48u0t6KatM