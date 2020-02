कोरोना वायरस: भारत सरकार की संवेदनशीलता देख पाक छात्रों ने इमरान सरकार को कोसा

नई दिल्ली। भारत सरकार ने जिस तरह से भारतीय छात्रों को वुहान से निकाला है, इसकी तारीफ पाक के लोग भी कर रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ऐसे में पाक सरकार की अनदेखी की वजह से यहां पर मौजूद छात्रों का दिल टूट गया है। इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से समझा जा सकता है।

इस वीडियो में भारतीय स्टूडेंट्स घर वापसी के लिए बस में बैठते दिख रहे हैं जिसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा पाक स्टूडेंट अपनी सरकार को कोस रहा है। दरअसल पाक के कई छात्र चीन के वुहान शहर बीते काफी दिनों से फंसे हुए हैं। मगर अभी उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है।

पाक पत्रकार नायला इनायत ने यह वीडियो शेयर किया है जिसमें एक स्टूडेंट कह रहा है,'ये भारतीय छात्र हैं जिन्हें लाने के लिए उनके दूतावास ने बस भेजी है। वुहान की यूनिवर्सिटी से बस को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा,फिर इन स्टूडेंट्स को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। बांग्लादेश वाले भी आज रात आएंगे।'

Pakistani student in Wuhan shows how Indian students are being evacuated by their govt. While Pakistanis are left there to die by the govt of Pakistan: pic.twitter.com/86LthXG593