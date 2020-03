पाकिस्तान: 73 वर्षीय कोरोना मरीज को बिस्तर से बांधा, मदद न मिलने पर तोड़ दिया दम

लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हालात बेहद खराब हैं। यहां पर लोगों को उचित मेडिकल सुविधाएं भी मिलना मुश्किल हो रही हैं। इस बीच एक अमानवीय वीडियो सामने आया है। लाहौर के एक अस्पताल में एक 73 साल का कोरोना मरीज अपने लिए मदद की गुहार लगा रहा है। उसे बिस्तर से बांधा गया है ताकि वह कहीं भाग न जाए। आखिरकार इस शख्स ने दम तोड़ दिया।

This is Naya Pakistan. A 73-year-old coronavirus patient in Lahore's Mayo hospital passed away after being tied with ropes on a bed. He kept crying for help as medical staff left him to die.

