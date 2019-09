पाकिस्तान ने पीएम मोदी के लिए एयरस्पेस खोलने से किया इनकार, भारत ने जताई नाराजगी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के लिए अपना एयरस्पेस खोलने से इनकार कर दिया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीका यात्रा के लिए हवाई क्षेत्र खोलने की मांग की गई थी। लेकिन जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत की मांग को खारिज कर दिया है।

पाक विदेश मंत्री ने किया ऐलान

इस बारे में ऐलान करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि,'हम अपना हवाई रूट पीएम मोदी के लिए नहीं खोलेंगे। हमने भारतीय उच्चायोग को जानकारी दे दी है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए अपने एयरस्पेस के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे।'

Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi: We have conveyed to the Indian High Commission that we will not allow use of our air space for Prime Minister Narendra Modi's flight. pic.twitter.com/dfZLpg5O66