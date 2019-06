पाकिस्तान एयरस्पेस अब 28 जून तक रहेगा बंद, तीसरी बार बढ़ाई समय-सीमा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र ( pakistan airspace ) को 28 जून तक के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सभी विमानों का आवागमन बंद रहेगा। आपको बता दें कि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना की ओर से किए गए बालाकोट एयरस्ट्राइक ( Balakot Airstrike ) के बाद से पाक एयरस्पेस बंद किया गया है।

Pakistan airspace will remain closed for all overflying (transit) flights till 28th June 2019.