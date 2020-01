पाकिस्तान: आसिफ गफूर को मिली नई जिम्मेदारी, ISPR के नए प्रमुख बने बाबर इफ्तिखार

इस्लामाबाद। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ( Maj Gen Babar Iftikhar ) पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स ( ISPR ) के नए प्रमुख बनाए गए हैं। बाबर मेजर जनरल आसिफ गफूर ( Maj Gen Asif Ghafoor ) की जगह लेंगे। ISPR ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि करते हुए ये जानकारी दी। मेजर जनरल गफूर को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वे जनरल ऑफिसर कमांडिंग ओकारा ( General Officer Commanding Okara ) के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।

डॉन न्यूज के मुताबिक, सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ( Army Chief Gen Qamar Javed Bajwa ) ने प्रधान मंत्री इमरान खान ( Prime Minister Imran Khan ) से बातचीत के बाद यह घोषणा की। बाजवा और खान के बीच बैठक के दौरान सैन्य से संबंधित पेशेवर मामलों पर चर्चा की गई।

अब सेना ने भी छोड़ा पीएम इमरान का साथ, गफूर ने कहा- आजादी मार्च से हमारा कोई लेना-देना नहीं

निवर्तमान महानिदेशक आईएसपीआर, मेजर जनरल गफूर ने ट्विटर पर यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि 'कार्यकाल के दौरान मैं हर किसी के साथ जुड़ा रहा'। उन्होंने नए डीजी आईएसपीआर को अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'सभी मीडिया के लिए मेरी ओर से विशेष धन्यवाद। अपने प्यार और समर्थन के लिए सभी साथी पाकिस्तानियों को धन्यवाद।'

गफूर ने अपने निजी ट्विटर अकाउंट पर एक विदाई संदेश भी पोस्ट किया, जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा ‘मजबूत रहें, पाकिस्तान के लिए अपना काम जारी रखें।' बता दें, मेजर जनरल आसिफ गफूर को दिसंबर 2016 में महानिदेशक आईएसपीआर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा का स्थान लिया था।

