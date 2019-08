पाकिस्तान आज मनाएगा 'कश्मीरी आवर', इमरान खान ने की लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील

इस्लामाबाद। कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में हाथ-पांव मार चुके इमरान खान को जब कई सफलता नहीं मिली तो अब कश्मीरियों के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे हैं।

लिहाजा, आज यानी शुक्रवार को पाकिस्तान में लोग दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अपने-अपने घरों से निकलेंगें और 'कश्मीरी आवर' मनाएंगे। इस दौरान सड़कों पर राष्ट्रगान और सायरन भी बजेगा।

बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को लोगों से अपील करते हुए कहा था कि कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शुक्रवार को दोपहर 12बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम 'कश्मीरी आवर’ में हिस्सा लें।

इस बाबत एक ट्वीट करते हुए इमरान खान ने कहा 'मैं सभी पाकिस्तानियों से कल (शुक्रवार) दोपहर 12 बजे से 12-30 बजे के बीच घरों से बाहर निकलने की अपील करता हूं, जिससे कश्मीरियों को यह संदेश दिया जा सके कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है।’

I want all Pakistanis to come out tomorrow 12 noon -12.30 pm to show solidarity with the Kashmiri people and send the Kashmiris in IOK a clear message that the entire Pakistani nation stands in solidarity with them & against Indian fascist oppression, the inhumane 24-day curfew,

We must send a strong message to Kashmiris that our nation stands resolutely behind them. So I am asking all Pakistanis for half an hour tomorrow stop whatever you are doing & come out on the road to show solidarity with the Kashmiri people.