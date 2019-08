पाकिस्तान की एक और हरकत, आर्टिकल 370 पर फैसले के बाद लद्दाख के पास तैनात कर रहा फाइटर प्लेन

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के बाद से पाकिस्तान एक के बाद एक रोज नए बखेड़े खड़ा कर रहा है। बीते सोमवार, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के ऐलान के बाद से पाकिस्तान लगातार ऐसे कदम उठा रहा है, जिससे उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कई बचकाने फैसलों के बाद अब पाकिस्तान ने लद्दाख के पास स्थित अपने एयरबेस पर फाइटर जेट की तैनाती शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त 'Say No to India' कैंपेन चलाया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध खत्म करने, समझौता और थार एक्सप्रेस जैसी दोनों देशों के बीच चलने वाली कई परिवहन सेवाओं पर बैन लगाने का ऐलान कर चुका है।

स्कार्दू एयरबेस पर बढ़ रही है पाकिस्तान की गतिविधि

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अपने सीमा के समीपवर्ती इलाकों में अपने सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शनिवार को पाकिस्तान की तरफ से C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्कार्दू एयरबेस पर लाया जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से पाकिस्तान कुछ सामग्रियां भी साथ लाया है।

एयरबेस के पास JF-17 फाइटर प्लेन तैनात करेगा पाक?

आपको बता दें कि पाकिस्तान का यह एयरबेस भारत के लद्दाख के पास पड़ता है। भारत की एजेंसियां इस बारे में भनक पाते ही पाकिस्तान के हर चाल पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। भारतीय एयरफोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं और हर कार्रवाई पर माकूल जवाब देने को तैयार है। कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान इस एयरबेस के पास JF-17 फाइटर प्लेन तैनात करने की योजना में है। दरअसल, अभी तक जो सामग्रियां एयरबेस तक लाई गई हैं, ये सभी फाइटर जेट से जुड़ी हुई हैं।

पाकिस्तान का सैन्य अभ्यास

वहीं, कुछ सूत्र यही भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये कवायद उनके सैन्य-अभ्यास का हिस्सा है। जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना और सेना मिलकर एयरबेस के पास अभ्यास कर सकती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पाक के ही एक पत्रकार ने ट्वीट किया था पाक सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास अपनी तैनाती बढ़ाई है। इन हालात के बीच भारतीय सेना पाकिस्तान के हर कदम को लेकर सतर्क है।