श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा से डरा PAK, विदेश मंत्री कुरैशी ने कोलंबो में गौतबाया राजपक्षे से की मुलाकात

कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गौतबाया राजपक्षे की भारत यात्रा समाप्त होने के साथ ही पाकिस्तान मे खलबली मच गई। लिहाजा, गौतबाया के भारत यात्रा से डरे पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फौरन अपने विदेश मंत्री को श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर रवाना कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका में हैं।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गौतबाया राजपक्षे से मुलाकात की और व्यापार, निवेश तथा जनता के स्तर पर संपर्क समेत कई मुद्दों पर चर्चाकी।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के अनुसार कुरैशी ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का एक पत्र श्रीलंकाई राष्ट्रपति गौतबाया को सौंपा और उन्हें अपनी सहूलियत के अनुसार जल्द से जल्द इस्लामाबाद की यात्रा पर आमंत्रित किया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुरैशी रविवार को भंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचे, जहां विदेश मंत्रालय में द्विपक्षीय संबंधों (पूर्व) के अतिरिक्त सचिव, राजदूत पी. सेल्वाराज ने उनका स्वागत किया।

FM calls on the President of Sri Lanka. Bilateral issues, trade, investment and people to people contacts discussed. FM handed over a letter from President to President of Sri Lanka and invited him to visit Pakistan at his earliest convenience. #FMinsrilanka pic.twitter.com/nwNRc4KH7p