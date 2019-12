पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा, देशद्रोह के मामले में थे दोषी

इस्लामाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है। परवेज मुशर्रफ पर देशद्रोह का एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें मंगलवार का दिन फैसले का दिन था। पाकिस्तान के विशेष अदालत ने मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है।

दुबई में रह रहे हैं परवेज मुशर्रफ

आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ फिलाहल पाकिस्तान में नहीं हैं। उन्होंने काफी समय पहले ही देश छोड़ दिया था और वो फिलाहल दुबई में रह रहे हैं। आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ पर साल 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। केस के एक साल बाद ही 31 मार्च, 2014 को उन्हें दोषी ठहरा दिया गया था। मुशर्रफ पर ये मामला साल 2007 का है, जब उन्होंने नवंबर में पाकिस्तान में आपातकाल लगा दिया था।

इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने उच्च हाईकोर्ट (एलएचसी) में एक याचिका दायर कर इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया था. उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला है.

A special court hands death penalty to former Pakistani military dictator Pervez Musharraf in high treason case: Pakistan Media (file pic) pic.twitter.com/8V3j7uAyZI