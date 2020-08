Pakistan: मस्जिद में डांस की शूटिंग पर मचा बवाल, अभिनेत्री सबा कमर को जान से मारने की धमकी

लाहौर। पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब सूबे की सरकार ने मस्जिद में वीडियों शूट को लेकर आपत्ति जताई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। यहीं नहीं मस्जिद की पवित्रता को भंग करने के आरोप में अभिनेत्री सबा कमर (Saba Qamar) और गायक बिलाल सईद (Bilal Saeed) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी है।

सबा कमर वही अभिनेत्री हैं, जिन्‍होंने बॉलिवुड फिल्‍म 'हिंदी मीडियम' (Hindi Medium) में इरफान खान (Irfan khan) के साथ काम किया था। पंजाब प्रांत के औकफ और मजहबी मामलों के मंत्री सईद हसन शाह (Saeed Hasan Shah) ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'हमने औकफ विभाग के दो अधिकारियों- निदेशक और सहायक निदेशक को निलंबित करा है। दोनों अधिकारियों पर मस्जिद में वीडियो बनाने की अनुमति देने का आरोप है। इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। जल्द दोषियों को सजा दी जाएगी।'

Islam has come under threat bcoz Saba Qamar & Bilal Saeed shooted dance for song in Masjid Wazir Ali Lahore.

Entire Nation of Ghazis is behind them now, who never raised a voice, when thousands of children are raped in mosques & madrasahs.

With an act of dance, Islam is in danger pic.twitter.com/DfL68orPL0