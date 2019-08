भारत के आगे झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को दिया कॉन्सुलर एक्सेस

इस्लामाबाद। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ( ICJ ) से करारी हार के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तना ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का फैसला किया है।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस ( consular access ) दे दिया गया है, कल भारतीय अधिकारी मिल सकते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद जाधव पर जासूसी के आरोप लगाकर सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।

कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलने का भारत को इतंजार, पाक ने नहीं दी कोई जानकारी

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, ICJ ( International Court of Justice ) के फैसले में पाकिस्तान को अनुच्छेद 36 के तहत जाधव को उनके अधिकारों के बारे में तुरंत सूचित करने और भारत को कॉन्सुलर पहुंच प्रदान करने के लिए कहा गया था।

प्रवक्ता ने कहा है कि इस संबंध में, पाकिस्तान को भारतीय प्रतिक्रिया का इंतजार है और औपचारिक रूप से भारतीय उच्चायोग को सूचित किया है।

ICJ ने अपने फैसले में पाकिस्तान से कहा कि वह 'अपनी सजा और सजा की प्रभावी समीक्षा पर पुनर्विचार सुनिश्चित करे।'

Raveesh Kumar, MEA on Pakistan offering India consular Kulbhushan Jadhav: We have received a proposal from Pakistan. We are evaluating the proposal in the light of ICJ judgement. We will maintain communication with Pakistan in this matter through diplomatic channels. pic.twitter.com/t4re9R5LUE