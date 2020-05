गिलगित-बाल्टिस्तान को भारतीय मौसम विभाग ने वेदर बुलेटन में शामिल किया, पाकिस्तान ने जताया ऐतराज

इस्लामाबाद। मोदी सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistab) और मुजफ्फराबाद को भारत का अभिन्न अंग माना है। कई मौके पर सरकार की ओर ये बयान आए हैं कि इन इलाकों पर पाकिस्तान (Pakistan) ने जबरन कब्जा जमाया हुआ है। इस कड़ी में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को अपने वेदर बुलेटिन में इन दोनों क्षेत्रों को शामिल किया है। इससे साफ होता है कि भारत इन इलाकों को अपना मानता है। इस पर बौखलाए पाकिस्तान ने अब इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है।

#Pakistan rejects Indian move for “inclusion” of Azad Jammu and Kashmir & Gilgit-Baltistan in Indian TV weather bulletin. This is another mischievous Indian action in support of a spurious claim and further evidence of India’s irresponsible behaviour.

