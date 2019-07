BRICS के बाद RIC की बैठक में भी छाया रहा आतंकवाद का मुद्दा, जिनपिंग और पुतिन से मिले पीएम मोदी

टोक्यो। जापान के ओसाका शहर में शुक्रवार जी-20 सम्मेलन के बीच रूस,चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई। इसे RIC (रूस, भारत और चीन) बैठक कहा गया है। तीनों देशों के बीच यह बैठक सम्मेलन से इतर थी। बैठक में चीन और रूस के जैसी महाशक्तियों से भारत ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसमें सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अहम सवाल किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब एक घंटे तक मुलाकात की।

Prime Minister Narendra modi at RIC Leaders' Informal meet in Osaka, Japan. #G20Summit pic.twitter.com/56CP22g2CR

जापान के ओसाका में RIC नेताओं की बैठक

पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ब्रीक्स BRICS देशों की बैठक में हिस्सा लिया। इसमें भी उन्होंने चीन के साथ बैठक की। दूसरी बैठक में चीन और रूस के साथ चर्चा करने के लिए मोदी ने अलग से समय निकाला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साथ वार्ता के दौरान उन्होंने सीमा पर हो रही गोलीबारी पर चर्चा की और बढ़ते आतंकवाद पर चर्चा की। वहीं रूस से उन्होंने सीमा को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक हथियार प्रणाली पर बातचीत की।

Modi-Trump Meeting: S- 400 पर नहीं हुई चर्चा, टैरिफ मुद्दे पर पीएम मोदी ने की दो टूक बात

भारत अपने संबंध संतुलित रखना चाहता है

गौरतलब है कि अमरीका और रूस जैसी महाशक्तियों के साथ भारत अपने संबंध संतुलित रखना चाहता है। रूस के साथ भारत ने कई रक्षा समझौते किए हुए हैं मगर अमरीका इसमें अड़ंगा लगा रहा है। इस कारण सम्मेलन में रूस के साथ भारत ने अलग बैठक रखी।

Together addressing global challenges



PM @narendramodi hosted Russian President Putin & Chinese President Xi for an informal ‘RIC’ meeting in Osaka. Discussed counter-terrorism, international hot-spot issues, reformed multilateralism & climate change. https://t.co/wTS0Ns06MX pic.twitter.com/IdvS3FAK8G