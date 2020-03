लॉकडाउन में ढील के बाद वुहान में भड़कने लगे दंगे, पुलिस के वाहनों को क्षति पहुंचाई

बीजिंग। चीन के वुहान शहर से दो माह बाद लॉकडाउन हटाने के बाद से यहां पर दंगे जैसे हालात पैदा हो गए है। एक वीडियो में देखा गया कि किस तरह से भीड़ ने एक पुलिस वैन को पलट दिया। हुबेई की राजधानी वुहान में दिसंबर में कोरोना वायरस के मामले आने शुरू हुए थे। इसके बाद से चीन सरकार ने जनवरी से यहां पर लॉकडाउन लागू कर दिया था।

यहां के लोगों को अपने अपने घरों पर रहने के लिए कहा गया। वुहान में अब संक्रमण के मामले नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने आठ अप्रैल से यहां पर लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का मन बना लिया हैै। हालांकि चीन की सरकार ने अभी से लॉकडाउन में ढील दे दी है। ऐसे में लोग दूसरी जगह जाने के लिए पुलिस से भिड़ रहे हैं।

