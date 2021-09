सऊदी अरब ने तालिबानी सरकार को दिया समर्थन, कहा- अफगान लोग बिना किसी हस्तक्षेप के विकल्प चुनें

नई दिल्ली।

अफगानिस्तान में नए तालिबानी शासन को लेकर सऊदी अरब की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि एक कार्यवाहक सरकार के आने से युद्धग्रस्त राष्ट्र स्थिरता हासिल करने और हिंसा तथा उग्रवाद पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

सऊदी अरब ने कहा कि वह बाहरी हस्तक्षेप से दूर अपने देश के भविष्य के बारे में अफगान लोगों की ओर से किए गए विकल्पों का समर्थन करेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने यह जानकारी दी है। तालिबान ने गत मंगलवार को नई अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया था।

Minister of Foreign Affairs H.H Prince @FaisalbinFarhan, participated in the virtual ministerial meeting on #Afghanistan. pic.twitter.com/2UqHVC4pGm