Afghanistan: जिस विमान से गिरे लोग, उसके अंदर का नजारा देख कर रह जाएंगे दंग

नई दिल्ली। तालिबान ( Taliban ) को लेकर लोगों में इस कदर दहशत भरी हुई है कि वे अफगानिस्तान ( Afghanistan ) से निकलने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालने नहीं चूक रहे हैं। इसकी एक बानगी एक दिन पहले तब दिखी जब राजधानी काबुल ( Kabul Airport ) के हामिद करजई एयरपोर्ट पर लोग अमरीकी प्लेन से लटककर भागने तक की कोशिश करने लगे, जिसमें कुछ की जान चली गई।

अब इसी विमान के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। अंदर की ये तस्वीरें भी चौंकाने वाली हैं। डर और घबराहट का ऐसा ही मंजर इस विमान के अंदर भी दिखाई दिया। क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग इस विमान में जान बचाने के लिए घुस गए थे।

