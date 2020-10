South Korea: 33 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू, 80 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती

सियोल। दक्षिण कोरिया ( South Korea ) के साउथ इलाके के उल्सान शहर ( Fire In Ulsan Sity ) स्थित एक 33 मंजिला इमारत में गुरुवार की रात लगी भीषण पर काबू पा लिया गया है। रात करीब साढ़े 11 बजे लगी आग की इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बचावदल ने आनन-फानन में सैंकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

भीषण आग के कारण पूरी इमारत में धुआं भर जाने की वजह से दर्जनों लोगों की तबीयत खराब हो गई। 80 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्तीय कराया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर सबसे पहले आग लगी।

कुछ ही देर बाद इमारत की कई मंजिलों में यह आग फैल गई। दक्षिण कोरिया के गृह एवं सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि मामूली रूप से झुलसे कम से कम 88 लोगों को उपचार दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुबह नौ बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इमारत के कुल 136 घरों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। करीब 13 घंटे से अधिक की कड़ी मशकत के बाद दमकलकर्मियों ने इस भीषण आग पर काबू पाया। रिपोर्ट के अनुसार, तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

Massive fire engulfs 33-story building in South Korea and firefighters evacuate hundreds of residents pic.twitter.com/avYfP9PbMO