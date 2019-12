बांग्लादेशी राजनयिक का बीमारी के कारण निधन, जयशंकर ने जताया भारत के प्रबल समर्थक के लिए शोक

बांग्लादेश। भारत के करीबी दोस्त और प्रबल समर्थक बांग्लादेशी राजनयिक सैयद मुअज्जम अली ( Syed moazzem ali ) का निधन हो गया। थोड़े समय से बीमार रहे मुअज्जम अली ने सोमवार को अंतिम सांस ली। बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव मुअज्जम अली भारत में अपने पांच साल के कार्यकाल के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंधों ( India Bangladesh relations ) को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि वह बीते हफ्ते ही दिल्ली से गए थे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट

अली के परिवार में उनकी पत्नी तुहफा जमान अली और दो बेटे हैं। बांग्लादेशी राजनयिक की मौत पर भारत ने भी शोक जाहिर किया है। एक ट्वीट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'वह एक अच्छे दोस्त और हमारे लिए एक मजबूत साथी रहे।' अली 1968 में पाकिस्तानी विदेश सेवा में शामिल हुए थे। लेकिन 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के प्रति अपनी निष्ठा जताई। वह वाशिंगटन डीसी में बांग्लादेश मिशन के संस्थापक सदस्य बने।

Deeply shocked to learn of the passing away of former High Commissioner Syed Muazzem Ali. He was a good friend and a strong partner for so many of us. Our thoughts are with Tuhfa and family.