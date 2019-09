काठमांडू। नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। देश में स्थित हिंदुओं के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुआ है। शुक्रवार को इसकी जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल रूप से पुलिस मंदिर पहुंची और छानबीन शुरू कर लिया।

Nepal: Suspicious object found at Pashupatinath Temple in Kathmandu. Police say, “Nepal Army and Nepal Police are on the spot. It is yet to be confirmed whether the suspicious object is a bomb or something else” pic.twitter.com/sF1R4pdS4c