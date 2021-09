दावा: कुर्सी के लिए जंग में तालिबान ने अपने सुप्रीम लीडर को भी मार दिया, मुल्लाह बरादर को बनाया बंधक

नई दिल्ली।

तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद आपस में ही खून-खराबा शुरू कर दिया है। एक ब्रिटिश मैग्जीन का दावा है कि कुर्सी के लिए जंग में तालिबान ने अपने सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा की हत्या कर दी। इसके अलावा, अपने प्रमुख नेता और तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री मुल्लाह बरादर को बंधक बना लिया है।

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सत्ता के लिए हो रहे इस संघर्ष में तालिबान के दो गुटों के समर्थक आपस में लड़ पड़े। एक गुट का साथ हक्कानी नेटवर्क ने दिया, जिसके बाद अखुंदजादा और बरादर को नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, मैग्जीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हाल ही में तालिबान के दोनों गुटों के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में हक्कानी नेटवर्क के भी कई नेता शामिल थे।

^^ The principal loser was Mullah Baradar. Tempers flared in a meeting in the Arg and spilled over into a fight between his supporters and those of Khalil Haqqani. Furniture and large thermos flasks full of hot green tea were thrown. Some accounts said there was gunfire