China COVID-19: चीन में तीन महीनों में आएगी कोरोना की तीन लहरें, लाखों मौतों का डर

चीन में कोरोना पाबंदियां घटाने के बाद कोरोना मैनेजमेंट ध्वस्त हो गया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं! अस्पतालों में जगह नहीं है, वहीं चीन की सरकार अब तक हुई मौतों की संख्या पर चुप्पी साधे हुए है। इस बीच, महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी के तीन महीनों में कोरोना की तीन लहरें आ सकती हैं, लाखों की आबादी मौत के मुंह में समा सकती है। इस महीने की शुरुआत में प्रतिबंध हटने के बाद मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

Hospitals full of patients in China since Covid-19 restrictions were lifted.