Imran Khan का दिखावा कहीं पड़ न जाए भारी, बाजवा के लिए इस बयान को सहन करना आसान नहीं

लाहौर। पाकिस्तान (Pakistan) में इन दिनों विपक्षी पार्टियां सेना पर निशाना साध रही हैं। उनका कहना है कि शासन और राजनीति में सेना का दखल काफी अधिक है। इस पर पाक के पीएम इमरान खान (Imran Khan) ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में पुराने घटनाक्रमों को याद कर कहा कि अब तक किसी ने उनसे इस्तीफा मांगने की जुर्रत नहीं की है। उन्होंने पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कारगिल का युद्ध उनकी मर्जी के बिना होता तो वे सेना प्रमुख से इस्तीफा ले लेते।

