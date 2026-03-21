Aaj Ka Choghadiya : आज का पंचांग 22 मार्च 2026: शुभ चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र और आज के उपाय जानें

Aaj Ka Choghadiya :Aaj Ka Panchang 22 March 2026: आज का पंचांग 22 मार्च 2026, रविवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज चतुर्थी तिथि, भरणी नक्षत्र और वैधृति योग का संयोग बन रहा है, जो कुछ कार्यों के लिए शुभ तो कुछ के लिए सावधानी बरतने का संकेत देता है। विनायक चतुर्थी, विश्व जल दिवस और राष्ट्रीय चैत्र मास का प्रारंभ इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। आज के दिन चर, लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया (Choghadiya Today Timing) में नए कार्य प्रारंभ करना लाभकारी रहेगा, जबकि राहुकाल और दिशा शूल को ध्यान में रखते हुए यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। इस पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहुकाल, नक्षत्र, योग, व्रत-त्योहार और पूरे सप्ताह के ज्योतिषीय अपडेट एक ही स्थान पर मिलेंगे।