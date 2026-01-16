आज का पंचांग 17 जनवरी 2026: तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, चौघड़िया, व्रत, राशिफल व शुभ-अशुभ समय

Panchang today in Hindi : आज का पंचांग 17 जनवरी 2026
Panchang today in Hindi :आज का पंचांग 17 जनवरी 2026 :आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि तक रहेगी, इसके पश्चात अमावस्या प्रारंभ होगी। दिनभर चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेगा। मूल एवं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। आज भद्रा, गंडमूल, रटंती कालिका पूजन तथा शब्बे मिराज जैसे विशेष योग भी हैं। शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, ग्रह गोचर और आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि व नामाक्षर की संपूर्ण जानकारी के लिए आज का पंचांग अवश्य पढ़ें।
|विवरण
|मान (Value)
|विक्रम संवत्
|2082
|संवत्सर का नाम
|सिद्धार्थ
|शक संवत्
|1947
|हिजरी सन्
|1447
|मुस्लिम मास (तिथी)
|27 रज्जब
|अयन
|उत्तरायण
|ऋतु
|शिशिर ऋतु
|मास (महीना)
|माघ
|पक्ष
|कृष्ण पक्ष
आज शुभ का चौघड़िया 8.40 से 9.59 तक रहेगा. चर का चौघड़िया 12.37 से 1.56 तक रहेगा तथा लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 1.56 से 4.33 तक रहेंगे. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
चतुर्दशी तिथि रात्रि 12.04 तक होगी तदुपरान्त अमावस्या तिथि होगी ।
दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उड़द अथवा तैल से बनी वस्तु अथवा तिल सेवन करके, प्रातःकाल गायों को चारा खिलाकर, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।
(मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो तले हुए या कुरकुरे, चटपटे भोज्य पदार्थ का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।
नक्षत्र – मूल नक्षत्र दिन 8.12 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा ।
योग – व्याघात योग रात्रि 9.18 तक रहेगा तदुपरान्त हर्षण योग रहेगा ।
करण – विष्टि करण दिन 11.13 तक रहेगा तदुपरान्त शकुनि करण रहेगा।
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 11-13 तक, रटंती कालिका पूजन, शब्बे मिराज (मु.), गंडमूल प्रातः 8-12 तक
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि धनु राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का मकर राशि में प्रवेश दिन 10-23 पर,
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु होगी ।
आज दिन 8.12 तक जन्म लेने वाले बच्चों का मूल नक्षत्र होगा तदुपरान्त पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर भी, भू, धा, फा, ढा पर रखे जा सकते हैं।
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं। इनमें दुसरो के मनोभावों को जान लेने की विशेष क्षमता होती हैं। ऐसे लोग अध्यापक, धर्म-प्रचारक, राजनीतिक, वैध-ड़ाक्टर, वकील और पुस्तक का व्यवसाय करने वाले होते हैं। ये दूर की सोच सोचते हैं और भलाई करने में हमेशा तैयार रहते हैं। इस राशि से प्रभावित व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति प्रबल होती हैं।
