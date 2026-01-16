16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग 17 जनवरी 2026: तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, चौघड़िया, व्रत, राशिफल व शुभ-अशुभ समय

Panchang today in Hindi : आज का पंचांग 17 जनवरी 2026 में जानें चतुर्दशी व अमावस्या तिथि, मूल व पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, व्रत-त्योहार, ग्रह परिवर्तन, जन्म राशि व नामाक्षर सहित संपूर्ण ज्योतिष विवरण।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Jan 16, 2026

Panchang today in Hindi

Panchang today in Hindi : आज का पंचांग 17 जनवरी 2026

Panchang today in Hindi :आज का पंचांग 17 जनवरी 2026 :आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि तक रहेगी, इसके पश्चात अमावस्या प्रारंभ होगी। दिनभर चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेगा। मूल एवं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। आज भद्रा, गंडमूल, रटंती कालिका पूजन तथा शब्बे मिराज जैसे विशेष योग भी हैं। शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, ग्रह गोचर और आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि व नामाक्षर की संपूर्ण जानकारी के लिए आज का पंचांग अवश्य पढ़ें।

आज का पंचांग शनिवार, 17 जनवरी, 2026 | Aaj Ka Panchang 17 January 2026

विवरणमान (Value)
विक्रम संवत्2082
संवत्सर का नामसिद्धार्थ
शक संवत्1947
हिजरी सन्1447
मुस्लिम मास (तिथी)27 रज्जब
अयनउत्तरायण
ऋतुशिशिर ऋतु
मास (महीना)माघ
पक्षकृष्ण पक्ष

श्रेष्ठ चौघड़िये

आज शुभ का चौघड़िया 8.40 से 9.59 तक रहेगा. चर का चौघड़िया 12.37 से 1.56 तक रहेगा तथा लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 1.56 से 4.33 तक रहेंगे. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

आज का राशिफल, शनिवार, 17 जनवरी 2026

तिथि

चतुर्दशी तिथि रात्रि 12.04 तक होगी तदुपरान्त अमावस्या तिथि होगी ।

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उड़द अथवा तैल से बनी वस्तु अथवा तिल सेवन करके, प्रातःकाल गायों को चारा खिलाकर, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहु काल वेला

(मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो तले हुए या कुरकुरे, चटपटे भोज्य पदार्थ का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

नक्षत्र – मूल नक्षत्र दिन 8.12 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा ।
योग – व्याघात योग रात्रि 9.18 तक रहेगा तदुपरान्त हर्षण योग रहेगा ।
करण – विष्टि करण दिन 11.13 तक रहेगा तदुपरान्त शकुनि करण रहेगा।

विशिष्ट योग -

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 11-13 तक, रटंती कालिका पूजन, शब्बे मिराज (मु.), गंडमूल प्रातः 8-12 तक

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि धनु राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का मकर राशि में प्रवेश दिन 10-23 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु होगी ।
आज दिन 8.12 तक जन्म लेने वाले बच्चों का मूल नक्षत्र होगा तदुपरान्त पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर भी, भू, धा, फा, ढा पर रखे जा सकते हैं।

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं। इनमें दुसरो के मनोभावों को जान लेने की विशेष क्षमता होती हैं। ऐसे लोग अध्यापक, धर्म-प्रचारक, राजनीतिक, वैध-ड़ाक्टर, वकील और पुस्तक का व्यवसाय करने वाले होते हैं। ये दूर की सोच सोचते हैं और भलाई करने में हमेशा तैयार रहते हैं। इस राशि से प्रभावित व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति प्रबल होती हैं।

ये भी पढ़ें

Aaj ka Tarot Rashifal 17 January 2026: टैरो राशिफल आज 17 जनवरी 2026: कौन सी राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क
राशिफल
Aaj ka Tarot Rashifal 17 January 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

aajkapanchang

panchang

Published on:

16 Jan 2026 04:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / आज का पंचांग 17 जनवरी 2026: तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, चौघड़िया, व्रत, राशिफल व शुभ-अशुभ समय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chandra Gochar 2026: शनि की राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा, इन राशियों को मिलेगा मनचाहा फल

Chandra Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 17 January: राशिफल 17 जनवरी 2026: शनिवार का दिन, जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे

Aaj Ka Rashifal 17 January
राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal 17 January 2026: टैरो राशिफल आज 17 जनवरी 2026: कौन सी राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Aaj ka Tarot Rashifal 17 January 2026
राशिफल

Weekly Tarot Rashifal 18 To 24 January 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी: टैरो कार्ड के हिसाब से जानिए तुला से लेकर मीन राशिवालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह, यहां पढें साप्ताहिक टैरो राशिफल

Weekly Tarot Rashifal 18 To 24 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Weekly Tarot Rashifal 18 To 24 January 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशिवालों के जीवन में आएगा नया बदलाव, जानिए कैसा रहेगा मेष से लेकर कन्या राशिवालों का हाल

Weekly Tarot Rashifal 18 To 24 January 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.