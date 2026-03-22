Panchang : आज का पंचांग 23 मार्च 2026: शुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल और राशि जानकारी

Aaj Ka Panchang 23 March 2026 : आज का पंचांग 23 मार्च 2026, सोमवार के दिन विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, कृत्तिका नक्षत्र और विष्कुम्भ योग का संयोग बन रहा है। साथ ही सर्वार्थसिद्धि योग और शुभ चौघड़िया भी उपलब्ध हैं, जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत अनुकूल माने जाते हैं। यदि आप आज यात्रा, पूजा या किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, तो सही समय और दिशा का ज्ञान आपको सफलता दिला सकता है।