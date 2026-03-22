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Panchang : आज का पंचांग 23 मार्च 2026: शुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल और राशि जानकारी

Aaj Ka Panchang 23 March 2026 : आज का पंचांग 23 मार्च 2026 (सोमवार) देखें। जानें शुभ चौघड़िया, राहु काल, दिशा शूल, तिथि, नक्षत्र, योग और वृष राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। शुभ कार्यों के लिए सही समय यहाँ पढ़ें।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Mar 22, 2026

Aaj Ka Panchang 23 March 2026

Aaj Ka Panchang 23 March 2026 : आज का पंचांग 23 मार्च 2026

Aaj Ka Panchang 23 March 2026 : आज का पंचांग 23 मार्च 2026, सोमवार के दिन विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, कृत्तिका नक्षत्र और विष्कुम्भ योग का संयोग बन रहा है। साथ ही सर्वार्थसिद्धि योग और शुभ चौघड़िया भी उपलब्ध हैं, जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत अनुकूल माने जाते हैं। यदि आप आज यात्रा, पूजा या किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, तो सही समय और दिशा का ज्ञान आपको सफलता दिला सकता है।

आज का पंचांग सोमवार 23 मार्च, 2026 | Aaj Ka Panchang 23 March 2026 :

विक्रम संवत् - 2083
संवत्सर नाम – रौद्र
शक संवत् – 1948
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 3 सव्वाल
अयन – उत्तरायण
ऋतु – बसंत ऋतु
मास – चैत्र
पक्ष – शुक्ल

आज का श्रेष्ठ चौघड़िया | Aaj Ka Choghadiya

चौघड़िया प्रकारसमय
अमृतसूर्योदय – 8:02
शुभ9:33 – 11:03
चर2:04 – 3:34
लाभ3:34 – (सूर्यास्त तक का पहला भाग)
अमृत(लाभ के बाद) – सूर्यास्त

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक

तिथि – पंचमी तिथि रात्रि 6.39 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।

नक्षत्र – कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 8.50 तक होगा तदुपरान्त रोहिणी नक्षत्र होगा ।

योग – विष्कुम्भ योग दिन 12.22 तक रहेगा तदुपरान्त प्रीति योग रहेगा ।

करण – बव करण दिन 7.58 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8-50 से सूर्योदय तक, रवि व कुमारयोग रात्रि 8-50 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, कल्पादि, मेवाड़ उत्सव पूर्ण उदयपुर (राज.) में, गुरु हरगोविन्द सिंह पुण्य दिवस (प्रा.मत से),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृष राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी ।
आज रात्रि 8.50 तक तक जन्म लेने वाले बच्चों का कृत्तिका नक्षत्र होगा तदुपरान्त रोहिणी नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर इ, उ, ए, ओ, वा पर रखे जा सकते हैं।

वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य

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Weekly Rashifal 22–28 March 2026

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Published on:

22 Mar 2026 12:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang : आज का पंचांग 23 मार्च 2026: शुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल और राशि जानकारी

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