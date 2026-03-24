Panchang : आज का पंचांग 25 मार्च 2026 (बुधवार): शुभ चौघड़िया, राहु काल, तिथि, नक्षत्र, सर्वार्थसिद्धि योग

Aaj Ka Panchang 25 March 2026 : आज का पंचांग 25 मार्च 2026 (बुधवार)
Aaj Ka Panchang 25 March 2026 : आज का पंचांग 25 मार्च 2026, बुधवार के दिन के शुभ-अशुभ समय और ग्रह-नक्षत्रों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो दोपहर 1:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। आज मृगशिरा नक्षत्र सायं 5:33 बजे तक रहेगा और फिर आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा।
आज के दिन सर्वार्थसिद्धि योग और राजयोग का विशेष संयोग बन रहा है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। साथ ही, शुभ चौघड़िया के समय जैसे लाभ, अमृत, शुभ और चर में नए कार्यों की शुरुआत करना लाभकारी रहेगा। हालांकि, राहु काल (12:00 से 1:30 बजे) और उत्तर दिशा में दिशा शूल होने के कारण यात्रा से बचना चाहिए।
यह पंचांग आपको दिनभर के शुभ मुहूर्त, व्रत, ग्रह परिवर्तन और जन्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देकर आपके दिन को सफल और मंगलमय बनाने में सहायता करेगा।
|क्रमांक
|चौघड़िया प्रकार
|समय (From - To)
|टिप्पणी
|1
|लाभ
|सूर्योदय – 9:31 AM
|शुभ कार्य के लिए अच्छा
|2
|शुभ
|11:02 AM – 12:33 PM
|अत्यंत शुभ समय
|3
|चर
|3:35 PM – 5:05 PM
|सामान्य शुभ कार्य
|4
|लाभ
|(समय अस्पष्ट: “.0”) – सूर्यास्त
|शुभ कार्य के लिए अच्छा
दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक
तिथि – सप्तमी तिथि दिन 1.50 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – मृगशिरा नक्षत्र सायं 5.33 तक होगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र होगा ।
योग – सौभाग्य योग अंतरात्रि 3.09 तक रहेगा तदुपरान्त शोभन योग रहेगा ।
करण – वणिज करण दिन 1.50 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से सायं 5-33 तक, राजयोग दिन 1-50 तक,
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 1-50 से रात्रि 12-49 तक, दुर्गा पूजन प्रारंभ (बंगाल), जैन ओली प्रारंभ,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मिथुन राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र का अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में प्रवेश रात्रि 5-09 पर,
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी ।
आज सायं 5.33 तक तक जन्म लेने वाले बच्चों का मृगशिरा नक्षत्र होगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र होगा ।
आज सायं 5.33 तक जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा तदुपरान्त रजत पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर क, की, कु, घ, ड़ पर रखे जा सकते हैं।
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं. ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं। इनका नरम स्वभाव होने के कारण कमजोर भी समझा जाता हैं, परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि तथा तर्क-वितर्क करने में कुशल होते हैं। क्रय-विक्रय, लेखन-पत्र कार्य, एकाउंट्स, बैंकिंग एवं तकनीकी कार्यो में विशेष सफल होते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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