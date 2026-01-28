आज का पंचांग 29 जनवरी 2026: जया एकादशी, शुभ चौघड़िया और राहुकाल का पूरा विवरण

Aaj Ka Panchang 29 January 2026: आज का पंचांग गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को आधारित है। आज माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का पावन व्रत है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। आज के पंचांग में शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, साथ ही चंद्र राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, और आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि, नक्षत्र व नामाक्षर की संपूर्ण जानकारी दी गई है। दिन की शुरुआत से लेकर सूर्यास्त तक कौन-सा समय शुभ है और किन कार्यों से बचना चाहिए। यह पंचांग आपके दैनिक निर्णयों को सही दिशा देने में सहायक होगा।