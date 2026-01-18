Angarak Yog: मंगल-राहु की युति फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में इन 3 राशियों पर कहर बरपाएगी

Angarak Yog Feb 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि बदलना सिर्फ आसमान में बदलाव नहीं है। लोग मानते हैं कि इसका सीधा असर हमारी जिंदगी और माहौल पर पड़ता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो कई बार ऐसे योग बनते हैं जो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसी तरह, फरवरी के आखिर में मंगल कुंभ राशि में जाएगा, जहां राहु पहले से मौजूद है। दोनों का साथ आना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिषियों की मानें तो इस योग के दौरान कुछ राशियों को पैसे का नुकसान, दिमागी तनाव या फिर सेहत की दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, जानते हैं कौन सी राशियों को इस समय थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।