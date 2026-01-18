Angarak Yog: मंगल-राहु की युति फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में इन 3 राशियों पर कहर बरपाएगी

Angarak Yoga Feb 2026 : फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में इन राशियों पर अंगारक योग का कहर! (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Angarak Yog Feb 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि बदलना सिर्फ आसमान में बदलाव नहीं है। लोग मानते हैं कि इसका सीधा असर हमारी जिंदगी और माहौल पर पड़ता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो कई बार ऐसे योग बनते हैं जो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसी तरह, फरवरी के आखिर में मंगल कुंभ राशि में जाएगा, जहां राहु पहले से मौजूद है। दोनों का साथ आना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिषियों की मानें तो इस योग के दौरान कुछ राशियों को पैसे का नुकसान, दिमागी तनाव या फिर सेहत की दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, जानते हैं कौन सी राशियों को इस समय थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।
सिंह राशि के लिए भी ये योग अच्छा नहीं है। आपकी राशि से आठवें भाव में ये योग बन रहा है, जो अचानक समस्या आने के संकेत देता है। इस वक्त अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, खासकर अगर आपको दिल या प्रजनन से जुड़ी कोई परेशानी पहले से है। चोट लग सकती है या कोई छोटी-मोटी दुर्घटना हो सकती है। नया काम शुरू करने से बचें। शादीशुदा लोगों के बीच भी मनमुटाव हो सकता है, तो बातचीत में थोड़ा धैर्य रखें।
कन्या राशि वालों के लिए राहु और मंगल का ये मेल सेहत और झगड़ों की समस्या बढ़ा सकता है। ये योग छठे भाव में बन रहा है, जो बीमारी, टेंशन और विरोधियों से जुड़ा है। कानूनी मामलों में सतर्क रहें। गुप्त दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं। खून से जुड़ी बीमारियों का भी ध्यान रखें, अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें।
मीन राशि के लिए ये समय थोड़ा मुश्किल रह सकता है। अंगारक योग बारहवें भाव में बन रहा है, जिससे अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। अगर आप पैसे के मामले में लापरवाह रहे, तो घाटा हो सकता है। विवाद या कानूनी उलझन में भी पड़ सकते हैं। घर में, खासकर भाई-बहनों से मतभेद हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को काम की जगह पर तनाव या दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, इसलिए कोई भी काम लापरवाही से न करें।
