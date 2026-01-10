Kali Mirch Ke Totke: काली मिर्च से करें ये उपाय, खीचीं चली आएगी लक्ष्मी

Kali Mirch Ke Totke: काली मिर्च का प्रयोग केवल खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तु दोष को दूर करने और घर में सुख, समृद्धि लाने के लिए भी किया जाता है। ज्योतिषशास्त्र की माने तो हमारे ग्रह नक्षत्र और कुंडली में दोष का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। यदि हमारी कुंडली में ग्रह दोष होता है, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है, जिनका प्रयोग करके हम कुंडली के दोष और वास्तु के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, काली मिर्च के उपायों के बारे में। आइए जानते हैं काली मिर्च का प्रयोग करके हम कैसे पैसों की तंगी से मुक्ति पा सकते हैं।