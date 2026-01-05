Vastu Tips For Toilet: घर की इस दिशा में भूलकर भी ना बनवाएं टॉयलेट, जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

Vastu Tips For Toilet:वास्तु शास्त्र में घर की दिशाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। घर में टॉयलेट किस दिशा में बनवाना चाहिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में बाथरूम गलत दिशा में बन जाए तो इससे घर में वास्तु दोष लगने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर के टॉयलेट से ही सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अगर इसी जगह पर वास्तु दोष लग जाए तो व्यक्ति को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं टॉयलेट से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में ।