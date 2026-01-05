Son-Father Relation: पिता-पुत्र में मतभेद ज्यादा रहते हैं तो करें ये उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिता का संबंध सूर्य ग्रह से और पुत्र का संबंध चंद्रमा व बुध ग्रह से माना जाता है। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या बुध के कमजोर होने पर पिता–पुत्र के बीच विचारों का टकराव, संवाद की कमी और मतभेद बढ़ने लगते हैं। ऐसे में ग्रहों को संतुलित करने वाले उपाय बहुत प्रभावी माने जाते हैं।