घर की किस्मत बिगाड़ देते हैं ये चीजें, जानें खानपान और गलत व्यवहार से कैसे आती है अशुभता

घर में अशुभता आने का एक बड़ा कारण हमारी गलत दिनचर्या और लापरवाह आदतें होती हैं। बाहर पहने गए गंदे जूते-चप्पल जब बिना उतारे घर में पहने जाते हैं, तो उनके साथ बाहर की नकारात्मकता भी घर के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसी तरह, लंबे समय तक गंदे कपड़ों को जमा करके रखना, बाथरूम में गंदगी और दुर्गंध बनाए रखना, तथा बेवजह पानी की बर्बादी करना भी घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। जब किताबें, कागज और जरूरी सामान बिखरे रहते हैं, तो मन भी अस्थिर रहता है। इसके अलावा, घर में पूजा स्थल का न होना या पूजा-पाठ का पूरी तरह अभाव होना, लगातार झगड़े, शराब और मांसाहार का अधिक सेवन, ये सभी कारण घर की पवित्रता को कम कर देते हैं।