Vastu Tips of direction: जीवन पर गहरा असर डालती हैं दिशाएं, जानें किस दिशा में क्या करना सही

हमारे शास्त्रों और वास्तु–ज्योतिष में दिशाओं (Directions) का विशेष महत्व बताया गया है। अक्सर बुज़ुर्ग कहते हैं—दक्षिण की ओर पैर करके मत सोओ, पूर्व की ओर मुख करके पढ़ो या भोजन करो। इसके पीछे केवल मान्यता नहीं, बल्कि सूर्य, प्रकाश और ऊर्जा का गहरा विज्ञान छिपा है। सही दिशा में सही काम करने से जीवन में लाभ मिलता है, जबकि गलत दिशा नुकसान पहुंचा सकती है।