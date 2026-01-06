पति-पत्नी के खत्म होंगे झगड़े, बढ़ेगा रोमांस! इस दिशा में लगा लें कपल फोटो

Vastu Tips for Couple Photo: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की हर वस्तु और उसकी दिशा हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। खासकर, पति पत्नी के बीच का रिश्ता पर इस घर की ऊर्जा का खास फर्क पड़ता है। बेवजह होने वाले झगड़े और तनाव का कारण घर के वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि, यदि शादीशुदा जोड़ा अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर सही दिशा में लगा ले तो, रिश्ते में प्रेम और तालमेल बढ़ सकता है।