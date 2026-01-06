6 जनवरी 2026,

वास्तु टिप्स

पति-पत्नी के खत्म होंगे झगड़े, बढ़ेगा रोमांस! इस दिशा में लगा लें कपल फोटो

Vastu Tips for Couple Photo: वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में कपल फोटो लगाना शुभ होता है। इस आर्टिकल में जानिए, फोटो से जुड़े वास्तु नियाम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 06, 2026

Vastu Tips for Couple Photo

Right Direction for Couple Photo Vastu Tips: इस दिशा में लगाएं पति-पत्नी का फोटो। (छविः एआई)

Vastu Tips for Couple Photo: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की हर वस्तु और उसकी दिशा हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। खासकर, पति पत्नी के बीच का रिश्ता पर इस घर की ऊर्जा का खास फर्क पड़ता है। बेवजह होने वाले झगड़े और तनाव का कारण घर के वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि, यदि शादीशुदा जोड़ा अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर सही दिशा में लगा ले तो, रिश्ते में प्रेम और तालमेल बढ़ सकता है।

फोटो कौन-सी दिशा में लगाएं?

वास्तु के अनुसार, दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण को स्थिरता और आपसी संबंधों की दिशा है। इस दीवार पर फोटो लगाने से रिश्तों में मजबूती और भरोसा बढ़ता है। कोशिश करें कि फोटो फ्रेम लकड़ी का या सुनहरे रंग का हो। यह न केवल रिश्ते को स्थायित्व देता है बल्कि घर में सुख शांति भी बनाए रखता है।

पश्चिम दिशा बढ़ाती है रोमांस

दक्षिण पश्चिम के अलावा पश्चिम दिशा की दीवार पर भी फोटो लगा सकते हैं। इस दिशा में शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जो प्रेम और विलासिता का प्रतीक है। यहां फोटो लगाने से कपल्स के बीच आकर्षण और मधुरता बनी रहती है।

ये गलतियां न करें

  1. उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में कपल फोटो बिल्कुल न लगाएं। यह देवताओं का स्थान माना जाता है।
  2. दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाने से मानसिक तनाव और विवाद की स्थिति बन सकती है। इस दिशा में भी फोटो न लगाएं।
  3. काले या लोहे के फ्रेम का इस्तेमाल न करें। नेगेटिव एनर्जी ला सकता है।
  4. बेडरूम में फोटो सिरहाने की तरफ ही लगाएं। पैरों की ओर तस्वीर होना, अशुभ माना जाता है।

फोटो का ध्यान रखना जरूरी

रिश्ते में ताजगी बनाए रखने के लिए फोटो को हमेशा साफ रखें। उस पर धूल न लगने दें। शुक्रवार के दिन फोटो के पास लाल गुलाब रख सकते हैं। टूटी हुई या धुंधली तस्वीर तुरंत हटा दें, इसे अशुभ माना जाता है।

कपल फोटो के फायदे

  1. कपल फोटो आपसी कलह से राहत देती है।
  2. यह दिशा रिश्तों में मजबूती और भरोसे को बढ़ाती है।
  3. इस दिशा में जगह न हो तो, पश्चिम में भी फोटो लगाना फायदेमंद होता है।
  4. फोटो का फ्रेम हमेशा लकड़ी का या गोल्डन कलर का ही चुनें। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है।
  5. फोटो को साफ और ध्यान से रखें, इससे आपसी प्रेम में बढ़ता है।

Note: यह लेख मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी सटीकता का दावा नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए विशेषज्ञ से मिलें।

