Chandra Grahan 2026: होली पर होने वाला यह ग्रहण आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा असर?

यह ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को लग रहा है, जो कि होलिका दहन का पर्व भी होता है। इस दिन का सूतक काल सुबह 9:39 बजे से शुरू होगा। चंद्रग्रहण के समय चन्द्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में डूब जाएगा और आंशिक रूप से अंधकारित दिखाई देगा। यह संयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ग्रहण का समय और शुभ अवसर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी आदर्श माना जाता है। ऐसे में इस दिन व्रत, पूजा या ध्यान करने का विशेष महत्व बताया गया है।