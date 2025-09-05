Patrika LogoSwitch to English

धर्म/ज्योतिष

Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर से मंगल गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को मंगल तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जानें किन 4 भाग्यशाली राशियों को मिलेगा आत्मविश्वास, आर्थिक लाभ और सफलता का वरदान।

भारत

Dimple Yadav

Sep 05, 2025

Mangal Gochar 2025
मंगल का तुला राशि में प्रवेश (PHOTO- FREEPIK)

Mangal Gochar 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल एक निश्चित अवधि में राशि परिवर्तन करते हैं। आने वाली 13 सितंबर 2025 को मंगल, शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर असर डालेगा। कुछ लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा तो वहीं कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस बार का मंगल गोचर खासतौर पर चार भाग्यशाली राशियों को विशेष लाभ देने वाला है। इन जातकों को न केवल अच्छे समाचार मिलेंगे बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

मेष राशि

मंगल के तुला गोचर से मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यस्थल पर की गई मेहनत रंग लाएगी और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। व्यापारी वर्ग को नए सौदों से लाभ होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। यह समय आपकी तरक्की और सफलता के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह गोचर बेहद शुभ है। इस दौरान आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। अटके हुए कार्य पूरे होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। कारोबारी लोगों के लिए यह समय विस्तार और प्रगति का रहेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा जिससे आत्मबल और पराक्रम दोनों बढ़ेंगे। करियर में भी अच्छी प्रगति की संभावना है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को मंगल का यह गोचर जीवन के कई क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कमाई के अवसर बढ़ेंगे और आकस्मिक धन लाभ भी संभव है। कार्यस्थल पर आपकी शैली और व्यक्तित्व में सुधार देखने को मिलेगा।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए मंगल का तुला गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन वृद्धि के योग बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन या वेतनवृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ रहेगा और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर से मंगल गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

