Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर से मंगल गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

Mangal Gochar 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल एक निश्चित अवधि में राशि परिवर्तन करते हैं। आने वाली 13 सितंबर 2025 को मंगल, शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर असर डालेगा। कुछ लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा तो वहीं कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस बार का मंगल गोचर खासतौर पर चार भाग्यशाली राशियों को विशेष लाभ देने वाला है। इन जातकों को न केवल अच्छे समाचार मिलेंगे बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।