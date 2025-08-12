Surya Gochar 2025: मिथुन से कुंभ तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, कारोबार और प्यार में मिलेगा फायदा

Surya Gochar 2025: सूर्य 17 अगस्त को अपनी वर्तमान राशि कर्क से निकलकर अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करने वाला है। यह परिवर्तन सूर्य को बेहद मजबूत स्थिति में ले आएगा, जिसका असर कई राशियों पर पड़ेगा। सूर्य शक्ति, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता, पिता और उच्च पद के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस गोचर से जिन राशियों पर इसका शुभ प्रभाव होगा, उनके करियर, कारोबार और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी।