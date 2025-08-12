12 अगस्त 2025,

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar 2025: मिथुन से कुंभ तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, कारोबार और प्यार में मिलेगा फायदा

Surya Gochar 2025: 17 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे इन 5 राशि के जातकों को करियर, व्यापार, सम्मान और आर्थिक लाभ मिलेगा। जानें राशि पर पड़ने वाले प्रभाव और शुभ फल पाने के उपाय।

भारत

Dimple Yadav

Aug 12, 2025

Surya Gochar 2025
Surya Gochar 2025 (photo- grok ai)

Surya Gochar 2025: सूर्य 17 अगस्त को अपनी वर्तमान राशि कर्क से निकलकर अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करने वाला है। यह परिवर्तन सूर्य को बेहद मजबूत स्थिति में ले आएगा, जिसका असर कई राशियों पर पड़ेगा। सूर्य शक्ति, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता, पिता और उच्च पद के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस गोचर से जिन राशियों पर इसका शुभ प्रभाव होगा, उनके करियर, कारोबार और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी।

इस बार सूर्य का गोचर मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए खासतौर पर लाभदायक रहेगा। आइए जानते हैं इन राशियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे और साथ ही गोचर के उपाय भी।

मिथुन राशि

सूर्य आपकी राशि के तीसरे भाव में गोचर करेगा, जिससे करियर और बिजनेस में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कम्युनिकेशन या मीडिया सेक्टर से जुड़े लोगों के कौशल में निखार आएगा। पेशेवर जीवन में नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके फैसले सही साबित होंगे, जिससे सफलता हाथ लगेगी।

उपाय: पिता या घर के बुजुर्गों को खीर खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें।

सिंह राशि

आपकी लग्न राशि में सूर्य का प्रवेश कई शुभ बदलाव लाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी। आप अपनी सोच और काम से लोगों को प्रभावित करेंगे। इस समय आप संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अनुकूल है। सेहत अच्छी रहेगी और भाग्य का साथ मिलेगा।

उपाय: गुड़ का सेवन न करें और जरूरतमंदों को दान दें।

तुला राशि

सूर्य का 11वें भाव में गोचर आपकी आय में बढ़ोतरी और प्रमोशन का योग बना रहा है। बड़ी डील करने का मौका मिल सकता है। दीर्घकालिक निवेश के लिए समय अच्छा है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है।

उपाय: तामसिक भोजन से बचें और लाल गाय को रोटी खिलाएं।

धनु राशि

सूर्य का 9वें भाव में गोचर आपके लिए भाग्यवृद्धि का समय लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, करियर में प्रगति होगी और लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए समय खास रहेगा। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और दान-पुण्य के कार्यों में मन लगेगा।

उपाय: रविवार को नमक का सेवन न करें।

कुंभ राशि

सूर्य का 7वें भाव में गोचर व्यापार और साझेदारी के लिए फायदेमंद रहेगा। नए अवसर मिलेंगे और कामकाज का विस्तार होगा। आर्थिक लाभ के साथ-साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। कठिन समय में दोस्तों का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव होंगे।

उपाय: क्रोध से बचें और लाल रंग की वस्तुओं का दान करें।

religion

Published on:

12 Aug 2025 05:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Gochar 2025: मिथुन से कुंभ तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, कारोबार और प्यार में मिलेगा फायदा

